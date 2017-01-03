Keçiören Metrosu hizmete giriyor

Temeli 2003 yılında atılan, 2011 yılında da yapımı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na devredilen Keçiören Metrosu Perşembe günü açılıyor.

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Keçiörenliler, Atatürk Kültür Merkezi'nde aktarma yapıp Kızılay'a ulaşabilecek.

2018'in sonunda ise metro hattı doğrudan Kızılay'a bağlanacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, hattadaki çalışmaları denetledi.

Metronun 5 Ocak Perşembe günü saat 14.00’te açılacağını söyleyen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Keçiören Belediyemizin önünde Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın katılımları ile biz Keçiören Metrosunu hizmete sokacağız. Ankaralıları Şehitler İstasyonundan başlayarak, Atatürk Kültür Merkezi’ne kadar 9 istasyon kesintisiz götüreceğiz. Daha sonra da Atatürk Kültür Merkezi’nde yine Yenimahalle Batıkent tarafından gelen raylı sistemle de entegre olacak şekilde Kızılay'a kadar taşıyacağız. Ancak bizim hedefimiz Atatürk Kültür Merkezi’nden Kızılay’a kadar olan bağlantıyı da kesintisiz olarak yapmak ki Keçiörenli, Kızılay'a kadar aktarmasız gidebilesin. Oradaki tarihi de şimdiden 2018 olarak deklare edelim.”

