KDV Kanunu'nda değişikliği öngören kanun tasarısı TBMM'de

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM'ye sevk edilen Katma Değer Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın içeriğiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakan Ağbal, 1985 yılında yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 33 yıldır uygulandığına işaret ederek, kanunun temel yapısının bugüne kadar çok önemli bir değişikliğe uğramadığını vurguladı.

Katma Değer Vergisi Kanunu'na ilişkin geçen yıl başlatılan kapsamlı çalışmalar çerçevesinde, kanunun uygulanmasına ilişkin sorunlar tespit edildiğini ifade eden Ağbal, diğer ülke örneklerinin analiz edildiğini ve sivil toplum örgütleriyle toplantılar yapıldığını aktardı.

Çalışma sonuçlarının taraflarla tekrar paylaşıldıktan sonra kanun tasarısının oluşturulduğuna dikkati çeken Ağbal, "Kanun tasarısının amacı; yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemek, işletmeler üzerinde oluşan finansman yükünü ortadan kaldırmak, küçük ve orta ölçekli işletmelerin vergiye uyumunu kolaylaştırmak, kayıtlılığı teşvik etmek ve vergi uygulamalarında mükellef haklarını güçlendirmektir. Bu amaç çerçevesinde 25 maddeden oluşan kanun tasarısı oluşturulmuştur." ifadelerini kullandı.

Devreden KDV'ye iade imkanı

Ağbal, reform niteliğinde değişiklik öngören en önemli düzenlemenin, indirim yoluyla giderilemeyen sonraki döneme devreden katma değer vergisinin mükellefe iade edilmesi olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"İşletmeler, yaptıkları yatırımlar veya alışları nedeniyle yüklendikleri KDV'yi, eğer yeterli düzeyde tahsil ettikleri KDV yoksa sonraki dönemlere devretmekte ve devletten iade olarak talep edememekte. Bu durum, birçok işletmenin bilançosunda yıllara yayılan devreden KDV stokunun oluşmasına neden olmakta. Mevcut yasa, kronik hale gelen bu sorunu devam ettirmektedir. İşletmelerimiz bu nedenle bir taraftan devreden KDV'leri varken diğer yandan finansman ihtiyacı çekmektedir. Bu sorunun ortadan kalıcı şekilde kalkması, işletmelerimizin üzerinde finansman yükü oluşmaması için devreden KDV'nin iade edilemeyeceği şeklindeki düzenleme yürürlükten kaldırılarak, devreden KDV'nin 12 ay içerisinde indirilememesi halinde mükellefe iadesi sağlanmaktadır. 12 aylık süre 3 aya kadar indirilebilecektir."

Bu yıl sonuna kadar biriken ve sonraki dönemlere devreden KDV'nin, Maliye Bakanlığı tarafından belirli bir program dahilinde iade edilmeye başlanacağına işaret eden Ağbal, "Uzun yıllardır oluşan devreden KDV'nin, değişik yollarla mükellefe mahsuben veya nakden iadesinin önü açılıyor. Maliye Bakanlığı bütçe imkanlarını da gözeterek geçmiş yıllardan gelen devreden KDV'yi vergi incelemeleri yaparak iade etmeye başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA