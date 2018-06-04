İçişleri Bakanı Soylu: Güvenlik korucusu albay ya da general olabilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk oldu. Gündemle ilgili açıklamalar yapan Soylu, son gelişmeleri değerlendirdi.

Soylu kayyum atanan belediyelerle ilgili, "650 milyon lira kamu borcu ödendi, esnafa borç ödendi. Borç batağındaydı belediyeler. Hepsi ödendi." dedi.

Bakan Soylu, kayyum atanan belediyelerde bir buçuk yılda 4,2 milyar liralık yatırım yapıldığını söyledi.

"Belediyelere 'Metruk binaları yıkın' dedim"

Soylu, "Ben açık söyledim, bana yine kızabilirler. Dedim ki belediyelere, CHP'li belediyelere de söyledim, hepsine... 'Metruk binaları yıkın kardeşim, kimse bir şey derse İçişleri Bakanı talimat verdi' diyin dedim. Yılbaşından bu yana 60 bin metruk bina tespit ettik, 20 binini yıktık, 2 bininin işlemi devam ediyor." diye konuştu.

"PKK'yı steril hal getirene kadar uygulamak durumundayız"

Güvenlik gerekçesiyle sandıkların taşınması ve birleştirilmesiyle ilgili de konuşan Soylu, "Sahayı PKK'dan steril hale getirene kadar bu uygulamayı yapmak durumundayız." dedi.

"Uyuşturucudan tutuklu sayısı 9 bin 484"

3 Haziran 2018 itibarıyla uyuşturucudan tutuklu sayısı 9 bin 484 kişi."

"Korucu, albay ya da general olabilecek"

"Şu ana kadar 1750 korucuyu uzman çavuş yaptık, bu sayıyı 5 bine çıkaracağız. 5 bin güvenlik korucumuzun, uzman çavuş olduktan sonra subay olma hakkı olacak. Eğer bir güvenlik korucusu sistemi iyi korursa albay da olacak general de olacak."

"16 bin 500 polis daha alacağız"

"Yıl sonuna kadar 16 bin 500 polis daha alacağız. 2021'e kadar jandarmamızı profesyonel hale getiriyoruz, 2016'dan bugüne kadar 42 bin 174 uzman jandarma aldık, toplam sayımız 195 bine ulaştı. Her yıl 25 bin jandarma alacağız ve profesyonelliği tamamlayacağız. Sahil güvenlikte de geçen yıl yaklaşık 647 personel alımı yaptık. Çarşı mahalle bekçisi, toplam sayı 2016'da eskiden kalanlarla 3 bin 520 idi. 2018'de alım işlemleri devam edenlerle 18 bin 500'e çıkardık. Şimdi 7 bin ilana çıktık, 10 bin yeni kadro daha alacağız."

"Kandil bizim için artık uzak bir hedef değil"

"Kandil bizim için artık uzak bir hedef değil. Kuzey Irak bölgesinde Hakurk hattında birçok noktaya kadar epey bir yer ele geçirildi."

Ayrıntılar geliyor...