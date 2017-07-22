Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonunda 13 tutuklama

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 21 zanlıdan 13'ü tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı ve iltisaklı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 21 zanlının savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan Ş.A, Z.Y, M.K, G.S, S.A, E.C, Y.A, U.Y, A.O, Z.D, M.B, Y.E.E. ve K.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. E.A, T.B, E.S, E.Ç, İ.E, G.N.C, T.A. ve H.İ. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı ve iltisaklı oldukları değerlendirilen 36 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, 18 Temmuz'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 zanlı gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 21'i, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, bir zanlı emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmış, diğer zanlıların yakalanması için çalışma başlatılmıştı.