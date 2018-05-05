Kayseri Şehir Hastanesi, şu ana kadar açılan şehir hastanelerinin en büyüğü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

- Attığımız temeller yerinde kalmadı, yükseldiler. İşte görüyorsunuz. Ve bu muhteşem hastane ve hastaneler belediye başkanlığımdan bu yana adeta rüyalarımdı. Ve şimdi kayseri'yi açıyoruz.

- Gerek burada gördüğüm coşku, gerekse kongrede şahit olduğumuz birlik ve beraberlik bize geleceğimiz için büyük umut eriyor.

- Ben 24 Haziran'da Kayseri'nin inşallah yine rekor sonuç vereceğini umut ediyorum.

- Selçuklu'nun bu kadim şehrini her açıdan önemli bir çekim merkezi yapacağız.

- Bugüne kadar toplamda 4 adet şehir hastanesini hizmete sunduk. Bugün beşinci şehir hastanesini açıyoruz. İnşallah yıl sonuna doğru Ankara Bilkent, İzmir şehir hastanelerini de hizmete almayı planladık.

- Kayseri Şehir Hastanesi, 1607 yatak kapasitesi, 466 bin 400 metrekare kapalı ve 281 bin 500 metrekare açık alanıyla şu ana kadar açılan şehir hastaneleri arasında en büyüğü.

- Bunun yanında, Kayseri Şehir Hastanesi'nde 10'u erişkin 10'u çocuk olmak üzere toplam 20 kemik iliği transplastasyon ünitesi de var.

- Bu kampüste 3200 araçlık kapalı, bunun yanında 200 araçlık açık otoparkın yanı sıra helikopter pisti de bulunuyor. Acil durumda helikopter ile hasteneye getirilebn hastalar doğrudan ameliyathanelere götürülebiliyor.

- Her açıdan kapasiteli olan bu tesis, Kayseri'nin yanı sıra bölgenin de sağlık merkezi olacak. Bu hastane şehrimizi sağlık alanında en üste taşıyor.

- Hastanenin toplam yatırım bedeli 430 milyon euro.

- 15 yıl önce söz verdik. Türkiye'yi 4 temel taş üzerinde yükselteceğiz diye. Bunlar eğitim, sağlık, emniyet ve adalet. Son 15 yılda en başarılı olduğumuz alanlardan birinin sağlık olduğunu görüyoruz. Bu kalkınma hamlesinin kesintiye uğramasına izin vermeyin.

- Türkiye artık geri dönülmez bir yola girmiştir. Eski Türkiye'nin geri döndürülmesi mümkün değildir.

- Bu fitnecilere, bu fesat üretenlere oylaırmızı böldürtmeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığında da parlamentoda da bizim oylarımız Cumhur İttifakı'na gidecektir.

- Bunlara parlamentoda da cumhurbaşkanlığı makamında da gereken cevabı vereceğiz. Ülkemizin geriye döndürülerek kaybedecek tek bir anı yoktur.