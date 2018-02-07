  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.775
    EURO 4.669
  • BIST 116121.45
    ALTIN 161.347
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kayseri merkezli FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri merkezli FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

4 ilde Kayseri merkezli gerçekleştirilen operasyonda "ByLock" kullandıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kayseri merkezli FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturmaları kapsamında örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandığı iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

Kayseri merkezli İstanbul, Manisa ve Kırşehir'deki çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.A.U, E.E, N.S. ve H.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Hakkında gözaltı kararı verilen 4 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. 

Kaynak: AA 

Etiketler: PDY, kayseri, gözaltı, fetö, bylock
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER