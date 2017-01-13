Kaynak'tan erken seçim eleştirilerine cevap

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmede bulundu.

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri sırasında yaşanan görüntülere ilişkin değerlendirmesi sorulan Kaynak, görüntülerin hiç hoş olmadığını, Meclisin bu şekilde fiili bir kavgaya sahne olmadığını söyledi.

Kaynak, gerginliğin anlaşılabilir bir tarafı bulunduğunu belirterek, "Türkiye şu andaki parlamenter sistem yerine cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyor. Bu bir yönetim sistemi değişikliğidir, bunun tartışılıyor olması gayet normaldir." ifadesini kullandı.

"(Paketi geçiremediniz, seçim zorunlu oldu) demek doğru değil"

Erken seçim tartışmalarının sorulması üzerine ise Kaynak erken seçimin, Meclis çalışamaz hale geldiğinde, kriz çıktığında, hükümetin güvenoyu alamadığı ve bütçesinin onaylanmadığı durumlarda gündeme gelebileceğini anlattı.

Kaynak, ortada bu durumların bulunmadığını, Başbakan Binali Yıldırım'ın da erken seçimin gündemde olmadığını her zaman söylediğini vurgulayarak, "Siz, bu paketi, teklifi geçiremediniz, seçim zorunlu oldu' demek doğru değil. AK Parti her zaman seçime hazırdır. Bu seçimden endişe ettiğimiz için değil, ben içinde bulunduğumuz siyasi ortamın seçimi gerektiren şartları taşımadığını düşünüyorum." diye konuştu.

Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık verilmesi

Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık verilmesine ilişkin bir soru üzerine Kaynak, bu konuda çalışmalar yapıldığını söyledi.

Kaynak, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar tespit edilebilen rakam ilk etapta söylüyorum, yaklaşık 22 bin ailedir. 22 bin aileyi belki 80-90 bin kişi olarak tanımlayabiliriz. Bunlar genel müdürlüklerimiz tarafından tespit edilenlerdir. Ancak bunlar tekrar güvenlik ve istihbarat boyutuyla araştırılacaklardır."