Kaynak'tan Çanakkale'deki depremlerle ilgili açıklama

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Çanakkale'deki depremlere ilişkin, "Depremleri engellemek elimizde değil ancak vatandaşlarımızın depremler nedeniyle yaşadığı sorunları gidermek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yardımcılığı'ndan Çanakkale'de yaşanan depremlere ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu depremlerin ardından, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) süratle harekete geçerek bir dünya rekoruna imza attığı belirtildi.

AFAD'ın, bölgeye 48 saat içerisinde toplam 100 konteynerin intikalini sağladığı ve içlerine depremzedeleri yerleştirmeye başladığı vurgulanan açıklamada, 24 saat içerisinde ise ikinci parti 100 konteynerin bölgeye kurulacağı, yapılan bu çalışmalarla bölge halkının barınma sorunun büyük ölçüde giderileceği ifade edildi.

Bölgeye kurulan konteynerlerde 4 kişinin rahatlıkla barınabileceği, 28 metrekarelik konteynerlerin içerisinde salon, ebeveyn yatak odası ile banyo ve tuvaletin bulunduğu kaydedildi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak'ın, bölgedeki sıkıntıları gidermek için AFAD personelinin 24 saat esasına göre görev yaptığına işaret edilen açıklamada, "Depremleri engellemek elimizde değil ancak, vatandaşlarımızın depremler nedeniyle yaşadığı sorunları gidermek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz." ifadesine yer verildi.