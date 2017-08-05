Mardin'deki temaslarını sürdüren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Partililerle görüşen Şimşek, daha sonra İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesine geçti. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman ile makamında görüşen Şimşek, yerel hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Şimşek, Mardinlilerin hayat standartlarını yükseltme anlamında belediyenin çok güzel hizmetlerine ve projelerine tanıklık ettiklerini söyledi.

Şimşek, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaman ve ekibini tebrik ederek çalışmalarında başarı diledi.

"Bu dönemde gönderdiğimiz kaynaklar millete hizmet olarak dönüyor"

Kentin tamamını kapsayan ve vatandaşa dokunan birçok projenin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduklarını anlatan Şimşek, şöyle devam etti:

"Bir yandan yatırımlar bir yandan sosyal anlamda güçlü projeler var. Ülkemizin birliğini, beraberliğini pekiştirecek çok güzel ve önemli çalışmalar var. Bir kısmı yavaş yavaş hayata geçiriliyor. Biz eskiden de yerele ciddi imkanlar sunduk. Maalesef o imkan vatandaşa hizmet ve yatırım yerine israf edildi, şimdiki belge ve bilgiler gösteriyor ki bölücü terör örgütüne aktaran belediyeler bile oldu. O açıdan inşallah bu dönemde millet için gönderdiğimiz kaynaklar millete hizmet olarak, yatırım olarak çok daha güçlü bir şekilde dönüyor. Bu açıdan da son derece mutluyuz, memnunuz."

Yapılan hizmetlerin, medeniyetin beşiği Mardin'in tanıtımına önemli katkı sunacağına işaret eden Şimşek, "İnanıyorum ki bu çabalar çok iyi katkı verecek. Üniversitemiz gelişiyor, şehrimiz gelişiyor ama en önemlisi ticaret ve sanayileşmede de hakikaten çok büyük adımlar atılıyor." diye konuştu. AA