Kaynak, şehit yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikleri ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Kaynak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen anma törenine katıldı.

Burada Ulu Cami imamı Ayhan Küpelikılıç'ın Kur'an-ı Kerim okumasının ardından, İl Müftüsü Celal Sürgeç dua etti.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, daha sonra, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Nursel Reyhanlıoğlu, Uğur Dilipak ve İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşger, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Albay Timuçin Alper, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, MHP İl Başkanı Ömer Özkan ve beraberindekilerle şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.

Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakan Kaynak, şehit yakınlarına da başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan hava saldırısında şehit düşen Özel Harekat Polisi Niyazi Ergüven'in Türkoğlu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene de katıldı.

Törende, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından dua edildi.

Şehidin annesi Saadet, babası İsmet ve kız kardeşi Esme Ergüven'e de başsağlığı dileyen Kaynak, aileyle bir süre sohbet etti.

Kaynak, mezarlıktaki diğer şehit kabirlerini de ziyaret ederek karanfil bıraktı.