Kaynak: Can kayıplarının sebebi deprem değil yapılar

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Deprem, afet aslında insan öldürmüyor, insanı öldüren tekniğe uygun yapılmamış yapılar." dedi.

Kaynak, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Yusuflar Mahallesi'ndeki kentsel döşünüm programına katıldı.

Tarihi bir ana şahitlik edildiğini belirten Kaynak, şunları söyledi:

"Bir yapının, bir eserin temel atma töreni yapılır da o tarihi olur. Ama bir yıkım başlar, buna tören yapılması bu gerçekten önemli tarihi bir an bizim için. Yusuflar Mahallesi Kahramanmaraş'ın ortasında konumu itibarıyla çok müstesna bir yer. Tarihi kentin tam ortası ve burası maalesef sağlıksız yapılaşmanın da en önemli numunesiydi. İnşallah bu bölge Kahramanmaraş'ımızın eski kadim şehrini ortaya çıkaracak."

Kentsel dönüşümün önemine değinen Kaynak, "Bunun iki açıdan önemi var. Birincisi insanlarımızın sağlıklı konutlara kavuşmasını sağlamak, bu konutlarda oturanların sağlıklı bir şekilde hayatlarını idame ettirmesi demek, hem de afetlere karşı sağlıklı olması demektir. Deprem, afet aslında insan öldürmüyor, insanı öldüren tekniğe uygun yapılmamış yapılar. Yani deprem öldürmüyor, yapı öldürüyor." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise Kahramanmaraş'ın daha yaşanabilir bir kent olması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Kaynak tarafından Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ilk kazma vuruldu.

Etkinliğe, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri İmran Kılıç ve Uğur Dilipak ile diğer ilgililer katıldı.