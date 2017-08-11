  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Kaymakama suikast planlayan teröristler etkisiz hale getirildi

Siirt'te Baykan Kaymakamına suikast girişimini planlayan 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Kaymakama suikast planlayan teröristler etkisiz hale getirildi

Siirt Valiliği, Siirt'te Baykan ilçesi kaymakamına 7 Temmuz'da yapılan suikast girişimini planlayan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Olay yerine jandarma ve polis özel harekat timleri, olay yeri inceleme timi sevk edilmiş olup olay yerinde yapılan arazi arama ve tarama sonucunda; 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet el bombası, 5 adet örgütsel doküman, 2 adet örgüt mensuplarına ait sırt çantası, 2 adet hücum yeleği, 2 adet şemsiye ve bol miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Etkisiz hale getirilen Bölücü Terör Örgütü mensuplarının 07 Temmuz 2017 tarihinde Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'e yapılan suikast girişimi ile 24 Temmuz 2017 tarihinde Baykan ilçesi Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üst Çavuş Yakup Akdağ'ın şehit edilmesi olayının planlayıcı ve faili oldukları değerlendirilmektedir" denildi. 

Etiketler: teröristler, terör örgütü, son dakika, siirt kaymakamı, PKK, Haberler, haber, Baykan Kaymakamı
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