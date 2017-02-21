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Buradasınız : » » Kaymakam Özdemir ile hakim Kolotooğlu FETÖ'den tutuklandı

Kaymakam Özdemir ile hakim Kolotooğlu FETÖ'den tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hayrabolu Kaymakamı Kürşad Özdemir ile Kocaeli Körfez Adliyesi Hakimi Metin Kolotooğlu, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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Kaymakam Özdemir ile hakim Kolotooğlu FETÖden tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ''Bylock''u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen Hayrabolu Kaymakamı Kürşad Özdemir ile Kocaeli Körfez Adliyesi Hakimi Metin Kolotooğlu'nun ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman koordinesinde yürütülen FETÖ'nün sivil hakimler-savcılar ile mülkiye yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ''Bylock''u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Tekirdağ Hayrabolu Kaymakamı Kürşad Özdemir ile Kocaeli Körfez Adliyesi hakimi Metin Kolotooğlu'nun hakimlik işlemleri sona erdi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler Özdemir ve Kolotooğlu'nun ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman koordinesinde yürütülen FETÖ'nün sivil hakimler-savcılar ile mülkiye yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ''Bylock''u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Tekirdağ Hayrabolu Kaymakamı Kürşad Özdemir ve Körfez Adliyesi Hakimi Metin Kolotooğlu ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Körfez Adliyesi Hakimi Metin Kolotooğlu'nun, kayınbiraderi olan polisin adına kayıtlı telefonuna ''Bylock'' programını kullandığının tespit edildiği ve meslekten ihraç edildiği kaydedilmişti. AA

Etiketler: fetullahçı terör örgütü, fetö soruşturması, bylock, Hayrabolu Kaymakamı Kürşad Özdemir, Kocaeli Körfez Adliyesi Hakimi Metin Kolotooğlu
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