Kaymakam Kocabey ve korumaları taburcu edildi

'EYP ile saldırı düzenlendi, yaralı ve can kaybı yok'

Siirt'in Baykan ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen terör saldırısından yara almadan kurtulan Kaymakam Mehmet Kocabey ve korumalarının, hastanedeki kontrolün ardından taburcu edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 08.00 sıralarında Baykan ilçesi ile Veyselkarani ve Atabağ beldelerinde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Kocabey'e yönelik terör örgütü PKK/KCK tarafından saldırıda bulunulduğu anımsatıldı.

Kocabey'e, Yarımca köyündeki üst yapı çalışmalarını inceledikten ve jandarma karakolunu ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda terör örgütü mensuplarınca saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, yara almadan kurtulan ve hastanedeki kontrollerinin ardından taburcu edilen Kocabey ve korumalarının görevleri başında oldukları kaydedildi.

Olayla ilgili güvenlik güçlerince geniş çaplı operasyon başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Bölücü terör örgütünün her türlü bölücü ve yıkıcı saldırılarına yönelik ilimiz çapındaki operasyonlar kararlılıkla devam edecektir. İlimizin huzur ve güvenliği için emniyet güçleri ve mülki idare amirlerimiz fedakarca çalışmalarını sürdüreceklerdir." ifadelerine yer verildi. AA