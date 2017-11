Kaya: Sokaklardaki 2 bin 943 çocuğumuza ulaştık

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığınca düzenlenen "Çocuk Adaletinde Yeni Arayışlar: Etkin Politika Geliştirme Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, adaletin Türk milletinin kadim medeniyetinin en temel değerlerinden birisi olduğunu ifade etti.

Bir toplumda insanların hiçbir ayrıma tabi tutulmadan her türlü hak ve imkandan adil bir şekilde faydalanması bakımından adaletin son derece önemli olduğunu dile getiren Kaya, söz konusu çocuklarsa bu konunun kendileri için çok çok daha önem arz ettiğini belirtti.

Kaya, bugüne kadar yapılan hukuki düzenlemelerle mevzuat çalışmalarını, çocuk haklarının korunması ve çocukların daha iyi bir yaşam sürebilmesi için gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Çocuk Koruma Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ve Anayasa'da çocuklara pozitif ayrımcılık getirilmesinin bu alanda atılan çok önemli somut adımlardan olduğuna işaret eden Kaya, değişen toplum yapısı, hızlı kentleşme ve iletişim teknolojilerinin getirdiği yeniliklerin çocuklara yönelik hizmetlerde daha dinamik bir sürecin yürütülmesini kaçınılmaz kıldığını kaydetti.

"Kuruluş bakımını en son çare olarak görüyoruz"

Çocukların gelişiminin, başarılı ve mutlu bireyler olmasının aile sevgisiyle, aile yanında yetişmeleriyle mümkün olduğunu düşündüklerini söyleyen Kaya, Bakanlığın hizmet modellerinde, aile yanında bakım hizmetlerini öncelikli olarak ortaya koyduklarını bildirdi.

Kaya, çocukları kuruluş bakımına almadan önce sosyal ve ekonomik desteklerle ailelerinin yanında yetişmelerine öncelik verdiklerini, ailelerinden kopmamalarını sağlamaya çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Şu anda 105 bin çocuğumuzu ailesinin yanında, aile yanında destek programı ile destekliyoruz ve onların aile ortamında yetişmelerini sağlıyoruz. 2005 yılında koruma altına alınan çocuk sayımız 20 bin 146 idi. Bu yaptığımız aile yanında destek programı sayesinde bugün bu sayı 13 bin. Biz istiyoruz ki çocuklarımız öncelikle ailelerinin yanında yetişsinler, büyüsünler. Ama bu mümkün değilse çocuklarımızı evlat edindirme ve koruyucu aile modelleriyle birlikte yine bir ailenin sıcaklığını hissederek yetişmelerini istiyoruz. Kuruluş bakımını en son çare olarak görüyoruz."

Suç mağduru çocuklar

Suça sürüklenen, suç mağduru olan çocuklar hakkında verilen tedbir kararlarının uygulanmasının, rehabilitasyon sürecinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilesinin en önemli aşamasını oluşturduğunu dile getiren Kaya, "Bu aşamada çocuğun tekrar hayata uyumuyla birlikte en kısa sürede akranlarıyla eşit seviyeye gelmesi için paydaş kurumların rol üstlenmesi ve programlar geliştirmesini Bakanlık olarak çok önemli buluyoruz. Çocukların sağlıklı gelişimlerinin sağlanması için sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerden yararlanmaları, bu alanlara yönelmeleri için her türlü imkanı çocuklarımıza sunmaya gayret ediyoruz."

Sokaklarda risk altında bulunan çocukların risklerden korunmaları ve sağlıklı ortamlarda yaşamalarını sağlamak için mobil ekiplerle saha çalışamları da yapıldığını aktaran Kaya, "Bunun için de bugün 111 mobil ekibimizle bir çalışma başlattık haziran ayında. Uygulamamızın ilk dört ayında 2 bin 943 çocuğumuza ulaştık ve bu kapsamda 474 çocuğumuzu ailesine döndürdük. 133 çocuğu devlet korumasına aldık. 2 bin 336 çocuk için ise eğitim ve sağlık tedbiri aldık." diye konuştu.

"Dijital oyunlar çalıştayını önemli buluyoruz"

Bakanlık olarak değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştirmeye ve bunları hayata geçirmeye önem verdiklerini belirten Kaya, şunları aktardı:

"2023 hedeflerimize ulaşmak için kurumsal hizmetlerimizi daha da iyileştirmeye, yeni hizmet alanları, yeni hizmet modelleri geliştirmeye ve ortaya çıkan yeni sosyal sorunlara, risklere yönelik yeni çözümler üretmeye gayret ediyoruz. Bu doğrultuda çocuklarımızın dijital oyunlar ve sosyal medya üzerinden karşılaştıkları risklerin tespit edilmesi ve bu alanda önleyici çalışmalar yapmak amacıyla da Bakanlığımız bünyesinde sosyal medya çalışma grubunu oluşturduk. Çalışma grubumuz internet ortamında çocuklarımızın maruz kaldığı riskleri tespit etmekte ve bunlarla ilgili kurumlara direkt bağlantı kurmakta ve müdahale sürecini başlatmaktayız. Dijital oyunların çocukların gelişimleri üzerindeki etkilerinin ortaya konması ve yaşanan sorunlara çözüm üretilmesi amacıla Bakanlık olarak bizim de katkımızla birlikte dijital oyunlar çalıştayını gerçekleştirdik. Bu çalıştayın sonuçlarını çok önemli buluyoruz. Önümüzdeki dönemde bu alanda çalışmalarımıza önemli katkılar sunacağına inanıyoruz."

Aile ve çocuk dostu dizilere destek

Bakan Kaya, kısa bir süre önce yayın hizmetlerinde ailenin ve çocukların korunması ilkesinden hareketle bir düzenleme yapıldığını ve bu düzenleme doğrultusunda Bakanlık ve RTÜK'ün aile ve çocuk dostu yapım ve dizileri 2018 yılı Ocak'ı itibarıyla desteklemeye başlayacaklarını bildirdi.

"Suriyeli misafirlerimizin yarısı çocuk"

Türkiye'nin gönül coğrafyasının genişliğine işaret eden Kaya, vicdanı sağlam olan Türk milletinin dünyanın dört bir yanına sevgi, şefkat, merhamet elini uzattığını söyledi. Kaya, şunları kaydetti:

"Bu inançla Suriye'deki savaştan kaçan ve ülkemize sığınan çocuklara da biz gönlümüzü, kapılarımızı açtık. Bugün hala ülkemizdeki Suriyeli misafirlerimizin yarısını çocuklar oluşturuyor. Bu çocuklarımıza da biz her türlü imkanı sunmaya gayret ediyoruz. Tüm Suriyeli çocukların eğitim hayatının içinde yer almalarını istiyoruz. Devlet olarak, sivil toplum kuruluşları olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Ama bu Suriyeli çocuklar sadece bizim sorumluluğumuzda değil. Tüm dünyanın üzerine düşeni yapması gerektiğine inanıyoruz. Yine bu anlamda AB'nin de bize vermeyi taahhüt ettiği 3+3 milyar avronun da bir an evvel, özellikle de çocukların eğitimi noktasında kullanılacak şekilde okulların yapılması, çocukların eğitim hayatına yüzde 100 oranında katılımının sağlanması noktasında bir an evvel bu desteklerin de, verilen sözlerin de yerine getirilmesini beklediğimizi ifade etmek istiyorum."

