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Kaya: Bu vahşete acilen dur denmeli'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Myanmar'da Müslümanların katledilmesine ilişkin, "Uluslararası toplum ve kurumlar bu vahşete karşı acilen dur demeli" dedi.

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Kaya: Bu vahşete acilen dur denmeli

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Myanmar'da Müslümanların katledilmesine ilişkin, "Uluslararası toplum ve kurumlar insanlığa karşı işlenen bu vahşete karşı acilen harekete geçmeli ve yaşanan bu zulme dur demelidir." değerlendirmesini yaptı.

Kaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Myanmar'da masum Rohingha Müslümanlarına yine aşırı şiddet ve toplu cezalandırma uygulandığını belirtti.

Çoğu kadın ve çocuk 3 bin kişinin katledildiğini ifade eden Kaya, on binlerce insanın yerlerinden yurtlarından edildiğini ve komşu Bagledeş'e sığınmaya çalıştığını aktardı.

Kadınların tecavüze uğramasının ve hayatını kaybeden çocuklarını ormanlarda, dağlarda bırakmasının yürekleri paramparça ettiğini belirten Kaya, "Uluslararası toplum ve kurumlar insanlığa karşı işlenen bu vahşete karşı acilen harekete geçmeli ve yaşanan bu zulme dur demelidir." ifadesine yer verdi.

Etiketler: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, myanmar, Müslümanların katledilmesi
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