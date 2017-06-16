İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik dava kapsamında, bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
TUSKON’a yönelik operasyon kapsamında tutuklanarak cezaevine konan ardından serbest bırakılan işadamı Kavurmacı hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik dava kapsamında, bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.