  • 16 HAZIRAN 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Kavurmacı hakkında yeniden tutuklama kararı

Kavurmacı hakkında yeniden tutuklama kararı

TUSKON’a yönelik operasyon kapsamında tutuklanarak cezaevine konan ardından serbest bırakılan işadamı Kavurmacı hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı.

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Kavurmacı hakkında yeniden tutuklama kararı

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik dava kapsamında, bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Etiketler: TUSKON, fetö, ömer faruk kavurmacı
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