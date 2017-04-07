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Buradasınız : » » 'Katil Esed'in attığı adım ilk cevabını buldu'

'Katil Esed'in attığı adım ilk cevabını buldu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sarin gazlarını, klor gazını kullanan o katil Esed'in attığı adım ilk cevabını buldu ama yeterli mi? Değil. Bunun devamı gerekir diye düşünüyorum." dedi.

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Katil Esedin attığı adım ilk cevabını buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Sanayi Odası'nda STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili yaptıkları açıklamalarda yaşadıkları hayal kırıklığının çok açık şekilde görüldüğünü vurgulayarak, "Onlar tamamiyle hissi, 'Türkiye'yi nasıl köşeye sıkıştırırız' mantığıyla yaptıkları açıklamalarda, her zaman söylemişimdir, bu açıklamalar siyasidir, objektif değildir. Bunlar ısrar dahi edememişlerdir ama hepsi de ters köşe olmuşlardır. Bu kuruluşlar hiç istemeseler de Türkiye'nin ortaya koyduğu başarıyı kabul etmek zorunda kalıyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Malum kuruluşlar artık bizim ve dünyanın birçok ülkesinin gözünde inandırıcılıklarını kaybetmişlerdir. Örneğin, komşumuz, batmış, bitmiş, hali ortada. 400 milyar avro Avrupa'ya borcu var. Bütün bunlara rağmen bakıyorsunuz, kredi derecelendirme kuruluşları buna öyle bir not veriyor ki bizi geçiyor. Nasıl oluyor bu iş? Böyle bir şey olabilir mi? Sipariş üzere not veriyorlar. Türkiye'nin bunlara ihtiyacı yok."

"İstikrar sistemden değil, ülkeyi yöneten kadrodan kaynaklanıyordu"

Erdoğan, 7 Haziran seçimlerini anımsatarak, "7 Haziran seçimlerinden sonra ortaya çıkan manzara bize şu gerçeği açık ve net olarak göstermiştir: 2002'den bu yana sağlanan istikrar sistemden değil, ülkeyi yöneten kadronun kendi içindeki uyumundan kaynaklanıyordu çünkü biz aynı ekolün insanlarıydık. 7 Haziran'da küçük bir sarsıntı geçirince ülkemizin son yıllarda elde ettiği kazanımların nasıl bir anda tehlikeye girdiğini hep birlikte gördük." ifadelerini kullandı.

"Bunun devamı gerekir diye düşünüyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Suriye'de rejime ait Şayrat hava üssüne düzenlediği füze saldırısıyla ilgili, şunları söyledi:

"Sarin gazlarını, klor gazını kullanan o katil Esed'in attığı adım ilk cevabını buldu ama yeterli mi? Değil. Bunun devamı gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bir milyona yakın insanı öldüren bu adam bunun bedelini ödemeli. Yoksa yazık olur. Biz meşru bir zeminde Suriye siyasi iktidarını bulmalıdır diyoruz. Yapılması gereken bunun sağlanması." AA 

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Esed, Esed Rejimi, adana sanayi odası, STK
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