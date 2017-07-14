'Katar'daki üssümüzle ilgili talepler kabul edilemez'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin, "Özellikle bizim Katar'daki Türk üssümüzü de içeren taleplerin bizim için de kabul edilemez olduğunu vurgulamak isterim." dedi.

Çavuşoğlu ve Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani, görüşmelerinin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konut'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Katarlı mevkidaşı Sani'yi Türkiye ve Katar için önemli olan bugünlerde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bir sene önce 15 Temmuz’da hain darbe girişimi oldu. O gece, daha darbenin neticesi belli olmadan daha ilk dakikalarda Katar Emiri Sayın Şeyh Tamim, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı arayarak Katar'ın ve kendisinin desteğini belirtmiştir. Biz Türkiye olarak bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bu darbe girişiminin yıl dönümünde şehitlerimizi anarken kardeşim Muhammed'in de bizimle olması ayrıca anlamlıdır." diye konuştu.

Katarla ilişkilerin Türkiye için çok önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, "İlişkilerimizi daha da ileri noktalara götürmek için birlikte çalışıyoruz. 2014 yılında kurulan "Yüksek Stratejik Komite Toplantısı"nın üçüncüsünü gerçekleştireceğiz, bunun hazırlıklarını birlikte sürdürüyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, toplantı için sırasıyla kıdemli memurların ve iki dışişleri bakanının tekrar bir araya geleceğini, ardından cumhurbaşkanlarının katılımıyla toplantının gerçekleşeceğini kaydetti.

Görüşmede bölgesel konuların ele alındığını, Suriye'de gelinen noktayı ve bundan sonra atılabilecek adımları değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, Körfez bölgesinde yaşanan krizden Türkiye'nin üzüntü duyduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, "Bu krizin en kısa sürede suhuletle, karşılıklı saygı ve eşitlik çerçevesinde çözülmesini arzu ediyoruz. Bu sorunun çözülmesi için bir taraftan Kuveyt'in arabuluculuğunu destekledik, diğer taraftan Türkiye olarak biz de yoğun çaba sarfettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bölge ülkeleriyle ve dünyadan birçok liderle çok yoğun teması oldu." dedi.

Dışişleri bakanı olarak kendisinin de elinden gelen gayreti gösterdiğini ve bölgeye bir ziyarette bulunduğu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Katar halkını, hatta bölge halkını etkileyen, acı veren yaptırımları doğru bulmuyoruz. Elbette, Katar'ın ve kardeş Katar halkının gıda başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılamak için de birlikte çalışıyoruz. Ama böyle bir krizin yaptırımlarla değil, oturarak konuşarak, diplomasi yoluyla kardeşler arasındaki samimi müzakerelerle çözülebileceğine inanıyoruz. Kuveyt'in bu konudaki ara buluculuk çabalarına biz de somut destekler verdik. En son ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın çabalarına da destek veriyoruz. Bu konuda Katar'ın başından beri sağduyulu yaklaşımını da takdir ediyoruz. Başından beri süreci tırmandırmayarak diyaloğa açık olduğunu, fakat diyalog içinde alınan kararların kaldırılması gerektiğini de net bir şekilde söylemiştir. Ortada suçlama varsa delillerin de net bir şekilde ortaya konulması gerekir. Taleplerin uluslararası hukuku ve özellikle ülkelerin egemenlik haklarını ihlal etmemesi lazım. Özellikle bizim Katar'daki Türk üssümüzü de içeren taleplerin bizim için de kabul edilemez olduğunu vurgulamak isterim."

Çavuşoğlu, Katar'ın Türkiye'nin terörle mücadelesine verdiği desteği vurgulayarak, "En son Katar ile ABD arasında imzalanan terörle mücadele anlaşması da esasen Katar'ın bu konudaki samimiyetini gösteriyor." dedi.

"Tillerson'ın bugüne kadar ara buluculuk yapan Kuveyt'le birlikte hareket etmesi doğru bir adımdır"

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın bölgeye gitmeden önce İstanbul'da olduğunu ve bu ziyaret sırasında karşılıklı görüş alışverişi yapıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulü sırasında da Tillerson bölge ziyaretinde neyi hedeflediğini bizlere anlattı, düşüncelerini paylaştı. Biz de çok faydalı olacağı düşüncemizi aynı şekilde paylaştık, destek verdiğimizi ve vereceğimizi söyledik. Tillerson'ın bugüne kadar ara buluculuk yapan Kuveyt'le birlikte hareket etmesi de bizce doğru bir adımdır. Kardeşim Muhammed'in söylediği gibi bir ziyarette bu sorunun çözülmesini beklemek iyimserlik olur. Bugüne kadar çok çabalar oldu." dedi.

Olumlu adımların da atıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Çok kısa sürede olmasa bile orta vadeli bir süreçte biz sonuç alacağımıza inanıyoruz. Türkiye olarak hem bu çabaları destekliyoruz, hem de bundan sonraki süreçte de yapıcı, objektif, doğruları ve yanlışları da söyleyerek katkı sağlamaya çalışacağız" diye konuştu.

Katar'da Türk üssünün kurulması

Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da Türk üssünün kurulmasına ilişkin soru üzerine, "Katar'da Türk üssünün, ortak üssün kurulmasıyla ilgili anlaşma onaylandı. Şimdi bunun uygulaması aşamasındayız." dedi. Çavuşoğlu, bu safhada teknik ekiplerin gerekli çalışmaları sürdürdüğünü aktardı

ABD'nin üssün kurulmasına ilişkin tutumunun sorulması üzerine Çavuşoğlu, "Amerikalılarla böyle bir problem yok ki, Amerika'nın itirazı da yok. Yani bu anlaşma iki egemen ülke arasındaki bir anlaşma. Körfez ülkelerinin de böyle bir şart koşması iki ülkenin egemenliğe aykırıdır. Üçüncü bir ülkenin de bu konuda Katar'a veya Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur. Herkes buna saygı duyacak. Bugüne kadar da hiçbir itiraz olmadı." ifadelerini kullandı

Körfez'deki krizin çözümünü engelleyen başlıca sebebin sorulması üzerine Çavuşoğlu, bu durumun tarafların masada bir araya gelememesinden kaynaklandığını belirtti.

Bir tarafta blokaj ve ambargoların, diğer taraftan ise suçlamaların olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, blokaj ve ambargolarla bu sorunun çözülmeyeceğinin aşikar olduğuna işaret etti.

Tarafların bir masa etrafında bir araya gelip konuşmasıyla bu meselenin çözülmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, ara buluculuk çabalarının amacının da bunu sağlamak olduğunu dile getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine yapacağı ziyarete ilişkin ise Çavuşoğlu, bu ziyaretin takviminin belirlenmeye çalışıldığını ve gelecek hafta ayrıntıların daha da netleşeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Bizim tüm çabalarımız, bölgedeki bu istemediğimiz sorunun kardeşlik hukuku içinde çözülmesine yöneliktir." diye konuştu.