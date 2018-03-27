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Buradasınız : » » Katar ve Türkiye'den "Aslan İni" tatbikatı

Katar ve Türkiye'den "Aslan İni" tatbikatı

Katar Savunma Bakanlığı, Türkiye'den askeri güçlerin de katılımıyla 14-22 Mart tarihlerinde askeri tatbikat yapıldığını duyurdu.

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Katar ve Türkiyeden &quot;Aslan İni&quot; tatbikatı

"Aslan İni" adlı tatbikata Katar İçişleri Bakanlığı, Emirlik Muhafızları, Devlet Güvenlik Teşkilatı, İç Güvenlik Güçlerinin destek verdiği silahlı kuvvetlere bağlı tüm birimlerin yanı sıra Türkiye'den askeri kuvvetler de katıldı.

Tatbikatla, komuta ve hava savunma sistemlerinin aktivasyonu, operasyon yönetimi, ortak operasyonların planlanması, askeri güçler arasında iş birliği ve planlamanın güçlendirilmesi, psikolojik savaşla mücadele ve basının rolünün etkin hale getirilmesi amaçlandı.

Tatbikatın direktörlüğünü yapan Tuğgeneral Casim Ahmed el-Mühennedi, tatbikatın Katar Silahlı Kuvvetleri tarafından uygulanan yıllık eylem planının bir uzantısı olduğunu ve askeri güçlerin savaş kabiliyetinin yükseltilmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Türk güçleri, Katar ile Türkiye arasında 19 Aralık 2014'te imzalanan anlaşma kapsamında Katar'daki Tarık bin Ziyad Kışlası'nda konuşlandırılmıştı.

Katar ile Türkiye geçen yıl ağustos ayında da ortak kara ve deniz tatbikatı gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: katar, askeri tatbikat
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