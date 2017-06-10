'Katar sorunu bayramdan önce çözülmeli'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed Al Halife'yi Tarabya'daki Huber Köşkü'nde kabulünün ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Al Halife basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, görüşmede, Körfez bölgesinde Katar ile yaşanan sorunun değerlendirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yaşanan sorundan duyduğu üzüntüyü bir kez daha dile getirdiğini belirten Çavuşoğlu, Erdoğan'ın bu sorunun çözümü için bölgede ve dünyada birçok liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsattı.

Bakan Çavuşoğlu, sorunun kardeşlik hukuku içinde çözülmesi içinde çalıştıklarını dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu hadiseden, krizden dolayı duyduğu üzüntüyü vurgularken özellikle ramazan içinde dinimize, inancımıza ve geleneklerimize maalesef aykırı olan bu üzücü hadisenin bir an önce ramazan bitmeden, bayramdan önce çözülmesi gerektiğini de vurgulamıştır. Türkiye olarak bu sorunun çözülmesi için yapıcı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü biz Körfez bölgesinin istikrar ve güvenliğini kendi istikrar ve güvenliğimiz olarak görüyoruz. Körfez bölgesine yönelik tehditleri kendimize yönelik tehdit olarak görüyoruz." diye konuştu.

"Türkiye kardeş ülkeler arasında ayrım yapmamıştır"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, tehditlerin üstesinden gelebilmek için birlik, beraberlik ve kardeşliğin çok önemli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye bölgede kardeşliğin tesisi için bugüne kadar çaba sarf etmiştir. Kardeş ülkeler arasında hiçbir zaman ayrım yapmamıştır. Bölgenin istikrarı ve güvenliği için geçtiğimiz yıllarda Katar'da bir üs kurulmasına karar verilmiştir. Esasen Katar'la geçtiğimiz yıllarda imzalanan bazı anlaşmaların TBMM Genel Kurulu'nda onaylanmaları uzun süredir devam eden hukuki süreci nihayete erdiren rutin bir işlemdir. Oturumda başka ülkelerle imzalanan anlaşmalar da imzalanmıştır. Bu anlaşmalardan basında öne çıkarılan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar'da konuşlandırılmasına dair anlaşma 2014'ten bu yana devam eden bir sürecin parçasıdır. Söz edilen anlaşma esasen Aralık 2014 yılında imzalanmış ve Haziran 2015'te yürürlüğe girmiş olan askeri çerçeve anlaşmasının konuşlanmaya ilişkin bölümlerinin uygulanmasını düzenlemektedir."

Bakan Çavuşoğlu, bu uygulama anlaşmasının da Nisan 2015'te imzalandığını söyledi.

TBMM Dış İlişkiler Komisyonu'nun mayısta bu anlaşmaları onaylayıp Genel Kurul'a gönderdiğini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Şunu özellikle vurgulamak isterim, Katar'da kuracağımız üssün amacı bütün Körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarına katkı yapmaktır. Bu anlaşma herhangi bir Körfez ülkesini de hedef almamaktadır. Bu süreç başladığında da zaten Körfez içinde buna benzer sorunlar da yaşanmamıştır. Sonuç olarak Türkiye olarak Körfez bölgesinde Müslüman ülkeler arasında bu tür sorunların yaşanmamasını arzu ederiz, isteriz. Var olan bu sorunun da özellikle bayramdan önce barışçıl şekilde, diyalog yoluyla çözülmesini isteriz. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bundan sonraki süreçte de kendisine düşen rolü oynamaya devam edecektir ve bu sürece katkı sağlayacaktır."

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavrı çok netti"

Al Halife, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgenin güvenlik ve istikrarının korunması, hiçbir anlaşmazlık çıkmamasını istediği yönünde önemli açıklamaları olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavrı çok netti. Biz de Katar'ın bu konuda izlediği politikayla ilgili tavrımızı ve bu politikaların bizi bu tavrı almaya ittiğini, Katar'ın politikalarını ve gittiği yolu değiştirmesi gerektiğini, sorularımıza karşılık vermesi ve bizimle birlikte bu konuda -bir daha tekrarlanmamasını garanti edecek şekilde- net bir sonuca ulaşması gerektiğini Sayın Cumhurbaşkanı'na ilettik. Sayın Cumhurbaşkanı'na böyle bir zamanda bu adımı atmamızın ehemmiyet arz ettiğini, kibarlık yapacak vaktimizin olmadığını, aramızda anlaşmaların olduğunu ve Katar'ın bunlara uymadığını, artık bu konuya ciddi bir şekilde eğilmek ve vakit harcamamak gerektiğini ilettik."

Erdoğan'a, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) olarak saygı duyduklarını ifade ettiklerini aktaran Al Halife, "Türkiye'nin bölgedeki herhangi bir tehdit karşısında Körfez ülkelerinin yanında yer almasını ve müttefiki olmasını istediğimizi ifade ettik." dedi.

Al Halife, Erdoğan'ın Katar'daki askeri üsle ilgili açıklamaları olduğunu aktararak, "Dışişleri Bakanı kardeşim de bunu tekrarlayan ifadeler kullandı. Bu üssün, KİK ülkelerinin güvenlik ve istikrarını sağlamak için kurulduğunu ve kimseye karşı kullanılmayacağını vurguladı. Biz bu ifadeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Bu üs, 2014'te varılan anlaşma gereğince, bölge ülkelerini gelebilecek tehlikelere karşı korumak üzere kurulmuştur ve bugün Katar'la aramızda yaşananlarda bir etkisi yoktur." diye konuştu.