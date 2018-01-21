Katar, Kuvyet ve Suudi Arabistan Büyükelçileri Bakanlığa çağrılacak

Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan Büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak bilgilendirilecek.
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Özgür Suriye Ordusu kara harekatına başladı
Zeytin Dalı Harekatı'nda 108 hedef vuruldu
Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Karargahı'nı ziyaret etti
Başbakan Yıldırım ile Bahçeli'den ortak 'Afrin operasyonu' açıklaması
Kilis'e 4 roket düştü
TSK, Afrin'deki terör örgütü hedeflerini vuruyor
Tanklar, sınır hattına vatandaşların sevgi gösterileriyle uğurlandı
Zeytin Dalı Harekatı için Fetih Suresi okunup dualar ediliyor