Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanı ve olası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çelik, "İşin bu noktaya gelmesi doğrusunu söylemek gerekirse meşruiyeti çok sıkıntılı ve çok yanlış bir durum. Katalonya için özellikle çok yanlış bir durum oluşturacak." diye konuştu. Çelik, mevcut refaha ve gelişmişliğe rağmen bu aşamaya gelinmiş olmasını, "özel bir müfredat uygulanarak kimlikçi siyasetin sürekli yeni nesillere aktarılması" şeklinde yorumladı.

Gelinen noktanın bir türbülans ortaya çıkardığını söyleyen Çelik, "İspanya hükümetinin son derece doğru bir şekilde kararlı olduğu gözüküyor." ifadesini kullandı.

Çelik, Türkiye'nin Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanına karşı tutumuna ilişkin, "Biz, Katalonya'nın bağımsızlık ilanını meşru bulmuyoruz, yanlış buluyoruz ve bu çerçevede baktığımızda İspanya anayasasına, İspanya'nın toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine desteğimizi sürdürüyoruz." dedi.

Söz konusu bağımsızlık ilanının hem İspanya hem de Katalonya için yanlış sonuçlar doğurabilecek bir girişim olduğuna işaret eden Çelik, "Bir bakıma şu anda Katalonya'nın yaptığı iyi giden, iyi işleyen bir sisteme çomak sokmak şeklinde ortaya çıkan bir tablo." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da refahın olduğu bölgelerde ayrılıkçılığın ortaya çıkmaya başladığına dikkati çeken Çelik, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu meseleleri çözememesi ve kimlikçi siyasetin ortaya çıkardığı bir tablonun mevcut duruma sebep olduğunu söyledi.

Çelik, "Bu, Avrupa ve Avrupa'nın geleceği için ciddi bir krizdir ve son derece hassas ama aynı zamanda kararlı yönetilmesi gerekir." dedi.

Brüksel'in bağımsızlık ilanına verdiği tepkinin Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin tepkisinden geç duyulduğunu söyleyen Çelik, şunları kaydetti:

"Hemen hemen Brüksel yani AB kurumları hem de Almanya ve Fransa gibi birçok ülke şu ana kadar Katalonya'nın ortaya koyduğu tutumu gayrimeşru bulduklarını ve İspanya hükümetini tanıdıklarını ve İspanya hükümetiyle ilişkilerini sürdüreceklerini ifade ettiler."

"En çok da Katalanlara zarar verecek bir karar"

Bakan Çelik, Türkiye'nin tutumuna ilişkin, "Biz, bu ayrılık kararını gayrimeşru buluyoruz. Hiçbir şeye hizmet etmeyecek, en çok da Katalanlara zarar verecek bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu bağımsızlık girişiminin Katalonya bölgesindeki ekonomiye de çok ağır darbe vuracağına dikkati çeken Çelik, "İrrasyonel sadece kimlikçi siyaset temeline oturan tepkisel bir karar. Hiçbir meşruiyeti olmayan bir karar bizce." diye konuştu.

Çelik, bağımsızlık girişimine önderlik edenlerle ilgili hukuki girişimlerde bulunulabileceği değerlendirmesinde bulunarak şunları kaydetti:

"Herkes şu çağrıyı yapıyor ki bizim de ümidimiz odur. Kesinlikle halkın zarar göreceği çatışma ortamı gibi birşeyin ortaya çıkmasını kimse temenni etmez. İnşallah o aşamaya gelmez ama burada Katalan siyasetçilerin ne kadar sorumsuzca bir girişim içinde oldukları görülüyor."

Bağımsızlık ilanıyla Katalonya'nın son derece yanlış bir adım attığını vurgulayan Çelik, "Avrupa'nın bunu yönetilebilmesi sadece bu açıklamalarla olmaz, birtakım birlik duygusunu güçlendirecek tedbirlerin de alınması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA