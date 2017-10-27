Katalonya tek taraflı bağımsızlık ilan etti

İspanya'da gerginlik tırmanıyor. Katalan Meclisi gizli oylama ile bağımsızlığa "evet" dedi.
70 milletvekili bağımsızlığın lehinde, 10'u aleyhinde oy kullandı, 2'si ise çekimser kaldı.
Oylama öncesinde bağımsızlığa karşı çıkan 3 parti salonu terketti. Bölgenin ticaret bakanı da istifa etti.
Oylama sonrasında Meclis binasının önünde binlerce kişi sevinç gösterisi düzenliyor.
İspanya Başbakanı'ndan 'sükunet' çağrısı
İspanya Başbakanı Mariano Rajoy da sükunet çağrısında bulundu.
"Katalonya'da anayasal düzeni yeniden sağlayacağız" dedi.
TRT HABER