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Buradasınız : » » Katalonya tek taraflı bağımsızlık ilan etti

Katalonya tek taraflı bağımsızlık ilan etti

İspanya'nın Katalonya özerk yönetimi parlamentosu, tek taraflı bağımsızlık ilan etti.

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Katalonya tek taraflı bağımsızlık ilan etti

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İspanya'da gerginlik tırmanıyor. Katalan Meclisi gizli oylama ile bağımsızlığa "evet" dedi.

70 milletvekili bağımsızlığın lehinde, 10'u aleyhinde oy kullandı, 2'si ise çekimser kaldı.

Oylama öncesinde bağımsızlığa karşı çıkan 3 parti salonu terketti. Bölgenin ticaret bakanı da istifa etti.

Oylama sonrasında Meclis binasının önünde binlerce kişi sevinç gösterisi düzenliyor.

İspanya Başbakanı'ndan 'sükunet' çağrısı

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy da sükunet çağrısında bulundu.

"Katalonya'da anayasal düzeni yeniden sağlayacağız" dedi.

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Etiketler: Katalonya, İspanya, bağımsızlık ilanı
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