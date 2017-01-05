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'Karşımıza çıkamayanlar, arkadan hançerleme peşinde'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin karşısına çıkamayanların, terör örgütleri aracılığıyla can yakıp arkadan hançerlemenin hesabı içinde olduğunu söyledi.

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Karşımıza çıkamayanlar, arkadan hançerleme peşinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören Metrosu açılış törenine katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin karşısına çıkamayanların, terör örgütleri aracılığıyla can yakıp arkadan hançerlemenin hesabı içinde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, yoluna devam edeceğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizi bir dönem 'DEAŞ'le mücadele etmiyor' diye uluslararası alanda sıkıştıranların, ahlaksızca itham edenlerin, bu örgütün tepesine bindiğimizde bir anda karşımıza geçip, 'daha ileriye gitmeyin' demeleri boşuna değildir; '20 kilometreyi geçmeyin' demeleri boşuna değildir. Onlar ne derse desin, biz kendi göbeğimizi kendimiz kestik ve yola devam ediyoruz."

"Oyunları Türkiye'nin sahaya inmesiyle bozulmuştur"

Türkiye'nin DEAŞ'a karşı mücadelesinin süreceğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"DEAŞ'a karşı başka bir terör örgütünü destekleyenlerin oyunları ve bahaneleri, Türkiye'nin sahaya inmesiyle bozulmuştur, boşa çıkmıştır. Görüldü ki bunların derdi, bölgeyi DEAŞ'ten ve diğer terör örgütlerinden temizlemek değil, tam tersine bölgenin, bitip tükenmeyen bir kan ve ateş denizine dönüştürülmesidir."

"Hiç birbirlerinden farkı yok"

Terör örgütlerinin, birbirlerinden hiçbir farkı bulunmadığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"DEAŞ, PKK, PYD, YPG, DHKP-C ve ilave ediyorum FETÖ, hiç birbirlerinden farkı yok. Bu niyetlerini hiçbir zaman gizleme gereğini zaten duymadılar. Suriye'deki, Irak'taki Arap, Kürt, Türkmen, diğer gruplar, onların oyununda kolayca feda edilecek piyonlar olabilir. Bizim için bu insanlar, bin yıllık kaderdaşlığımız, akrabalığımız, soydaşlığımız olan, kendimizden ayrı görmediğimiz kardeşlerimizdir."

"Tehditleri kaynağında yok etmeliyiz"

Türkiye'ye yönelik tehditlerin kaynağında yok edilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemize yönelik tehditleri kaynağında yok etmek zorundayız. Şunu bir an olsun aklımızdan çıkarmamalıyız; Türkiye'nin güvenliği Gaziantep'te değil Halep'te, Hatay'da değil İdlib'de, Mersin'de değil Kıbrıs'ta, Kars'ta değil Nahçıvan'da, Artvin'de değil Batum'da, Trakya'da değil Balkanlar'da başlar, bunu böyle bilelim."

Etiketler: Keçiören Metrosu açılış töreni, cumhurbaşkanı erdoğan
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