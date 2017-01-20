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Buradasınız : » » Karşılıksız çekler için yapılan ödeme miktarı artırıldı

Karşılıksız çekler için yapılan ödeme miktarı artırıldı

Bankaların karşılığı bulunmayan her bir çek yaprağı için ödemek zorunda olduğu miktar 1.280 liradan 1.410 liraya çıkarıldı.

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Karşılıksız çekler için yapılan ödeme miktarı artırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), "Çek Defterleri̇ni̇n Baskı Şekli̇ne ve Bankaların Hami̇le Ödemekle Yükümlü Olduğu Mi̇ktarın Beli̇rlenmesi̇ne İli̇şki̇n Tebli̇ğde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ğ"i Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre bankaların süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için, karşılığının hiç bulunmaması halinde ödemek zorunda olduğu tutar 1.280 liradan 1.410 liraya yükseltildi.

Aynı tebliğle ayrıca, uygulama tebliğinin yayım tarihi olan 20 Ocak 2010'dan önce yayımlanan tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap bankanın süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için ödemek zorunda olduğu miktar da 740 liradan 815 liraya çıkarıldı.

Tebliğ 27 Ocak'ta yürürlüğe girecek. AA

Etiketler: karşılıksız çek, Merkez Bankası, ödeme miktarı artırıldı
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