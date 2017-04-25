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Kars ve Şırnak'ta hain tuzak: 4 asker şehit

Kağızman ilçesinde, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında tuzaklanan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu, 2 asker şehit oldu, bir asker de yaralandı.

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Kars ve Şırnakta hain tuzak: 4 asker şehit

Kars'ın Kağızman ilçesinde, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında tuzaklanan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma özel harekat (JÖH) timlerince, Türkiye'de terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe - Madur bölgesinde yürütülen arazi arama tarama faaliyeti sırasında, tuzaklanan bir patlayıcı infilak etti.

Olayda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve takviye güvenlik güçleri sevk edildi.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon ise sürüyor.

Şırnak'ta hain tuzak 

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Andaç Köyü Nezirkına kırsalında güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerce önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada 2 asker ağır yaralandı. Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan askerler, kurtarılamadı.

Bölgede hava destekli operasyon sürüyor.

Etiketler: şehit, Kars, kağızman
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