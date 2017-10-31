'Kars-Tiflis-Bakü demiryolunun hayata geçmesi bizi heyecanlandırıyor'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zagulba Sarayı'nda gerçekleşen resmi tören sonrası baş başa görüştü, ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi oturumuna geçildi.

Burada konuşan Erdoğan, sözlerine Azerbaycan'a geldikleri andan itibaren gösterilen ev sahipliğine şahsı ve heyeti adına teşekkür ederek başladı.

Dün ve bugün yapılan görüşmelerle Türkiye-Azerbaycan arasındaki kardeşliğin ve dostluğun ne denli ileri bir seviyeye taşındığını heyecanla müşahede ettiklerini belirten Erdoğan, "Şimdi Kars-Tiflis-Bakü demiryolunun hayata geçmiş olması, attığımız adımın neticesini görmek bizleri ayrıca heyecanlandırıyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirdikleri 15 dakikalık demiryolu seyahatini de hatırlatarak, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız, halklarımız artık Kars'tan Bakü'ye değil, inşallah Pekin'e, ordan Londra'ya kadar gittikleri günleri de hep beraber görürüz. Onların dualarına bizler de sahip oluruz. Bu vesileyle gerek siz değerli kardeşime, mimarından mühendisine, müteahhitine kadar bütün firmalara da, emeği geçen tüm bakan arkadaşlarımıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum."

Aliyev: İki ülke ilişkilerini en yüksek seviyede görmekten memnuniyet duyuyorum

Aliyev de Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konsey Toplantısına geçmeden önce, Erdoğan'ın Azerbaycan'a yaptığı ziyaretin çok önemli olduğunu ifade etti. Baş başa görüşmede birçok meseleyi ele aldıklarını anlatan Aliyev, iki ülke ilişkilerinin en yüksek seviyede olduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Aliyev, "İlişkilerimizin gelişmesi için ortak fikirlere sahibiz. Bugünkü Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konsey Toplantısı da çok başarılı olacak. Birçok mesele gündemimizde var. Siyasi ilişkiler, uluslararası teşkilatlardaki iş birliğimiz, iktisadi sahadaki emektaşlık, askeri ve enerji alanlarındaki iş birliğimiz gündemimizde olacak. Bu konularda çok iyi neticeler var. Bizim kabul ettiğimiz kararlar hükümetler arası komisyonlarda çok başarılı şekilde uygulanır. Bugün geniş şekilde müzakere edilecek meseleler de iyi sonuçlara varacaktır." dedi.

Açıklamalardan sonra Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısına geçildi.