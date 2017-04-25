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Buradasınız : » » Kars, Şırnak ve Bitlis'te hain tuzak: 5 asker şehit

Kars, Şırnak ve Bitlis'te hain tuzak: 5 asker şehit

Kars, Şırnak ve Bitlis'te 5 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

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Kars, Şırnak ve Bitliste hain tuzak: 5 asker şehit

Kars'ın Kağızman ilçesinde, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında tuzaklanan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 2 uzman çavuş şehit oldu, bir asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma özel harekat (JÖH) timlerince, Türkiye'de terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe - Madur bölgesi arasında yürütülen arazi arama tarama faaliyeti sırasında, Madur bölgesinde araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Olayda, ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Şehit askerlerin, terör örgütüne yönelik operasyon için Erzurum'dan Kars'a giden uzman çavuşlar olduğu belirtildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve takviye güvenlik güçleri sevk edildi.

Olayın ardından sıcak temas sağlandığı belirtilen teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon sürüyor.

Şırnak'ta hain tuzak 

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Andaç Köyü Nezirkına kırsalında güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerce önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada 2 asker ağır yaralandı. Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan askerler, kurtarılamadı.

Bölgede hava destekli operasyon sürüyor. 

Bitlis

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye döşenen mayının patlaması sonucu bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince il merkezine bağlı Sehi Ormanları bölgesinde yürütülen operasyonda, teröristlerce araziye döşenen mayın infilak etti. Patlamada bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Yaralı asker Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor. AA

Etiketler: şehit, Kars, kağızman
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