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'Karlov'a yönelik saldırının arkasında FETÖ var'

Çavuşoğlu, Kerry'e "Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik saldırının arkasında FETÖ'nün olduğunu hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın bildiğini" iletti.

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Karlova yönelik saldırının arkasında FETÖ var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile yaptığı telefonda görüşmesinde, hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın saldırının arkasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) olduğunu bildiğini belirterek, muhatabını saldırgan hakkında bilgilendirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD tarafının talep ettiği görüşmenin başında Kerry, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade ettiği ve başsağlığı dileklerini ilettiği bildirildi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmede, dün yaşanan elim olaydan Türkiye'nin de büyük üzüntü duyduğunu ve Lavrov ile merhum Büyükelçi Karlov'un cenazesinin Moskova'ya varışını beklemekte olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, görüşmede, saldırının arkasında FETÖ olduğunu hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın bildiğini Kerry'e anlattı ve saldırgan hakkında kendisiyle bilgi paylaşımında bulundu.

Görüşmede daha sonra, Moskova'da gerçekleştirilen Suriye konulu üçlü toplantı gündeme geldi ve Çavuşoğlu toplantı sonunda yapılan ortak açıklamanın toplantıda ele alınan temel hususları yansıtmakta olduğunu ifade etti.

Kerry'nin sorusu üzerine Çavuşoğlu Kıbrıs bağlamındaki son gelişmeler hakkında da muhatabına bilgi verdi. AA

Etiketler: dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry
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