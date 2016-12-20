'Karlov, Türkiye-Rusya dostluğunun ebedi sembolü olmuştur'

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, "Buradan şunu ilan ediyorum, bu saldırıyı yapan ya da yaptıranlar Büyükelçi Karlov'u öldürmediler aksine tarihe kazıdılar. Büyükelçi Andrey Karlov artık Türkiye-Rusya dostluğunun ebedi sembolü olmuştur." dedi.

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için Esenboğa Havalimanı'nda resmi uğurlama töreni düzenlendi.

Türkeş, törende yaptığı konuşmada, çok zor bir görev için toplandıklarını belirterek, değerli bir dostlarını yitirdiklerini ve acılarının büyük olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Karlov'un, Türkiye'ye ayak bastığı andan itibaren ülkeler arasındaki dostluğu güçlendirmek için çalıştığını vurgulayan Türkeş, Karlov'un ilişkileri her alanda daha ileri seviyelere taşıma arayışı içinde olduğunu belirtti.

Türkeş, Karlov'un, görevi boyunca büyükelçisi olduğu büyük ülkeyi ve onurlu halkını en iyi şekilde temsil ettiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Maalesef Büyükelçi Karlov'un görev dönemi, Türkiye-Rusya ilişkileri bakımından kolay bir zaman değildi, çok ciddi sınamalara sahne oldu. Ne var ki her iki liderin ve iki ülke halkının ortak iradeleri doğrultusunda, Büyükelçi Karlov'un değerli katkılarıyla bu sınamaları geride bıraktık. İlişkilerimizi tam yeniden rayına oturtmuştuk ki Türkiye-Rusya dostluğunu bozmak isteyenler son bir provokasyon daha yaptılar."

"Karlov artık Türkiye'nin kalbinde olacak"

Türkeş, Korlov'un, Rusya'nın yetiştirip Türkiye'ye emanet ettiği yetenekli bir diplomat, değerli bir insan, profesyonelliğiyle herkesin takdirini kazanan bir kişi olduğunu vurguladı.

Türkeş, şunları kaydetti:

"Buradan şunu ilan ediyorum, bu saldırıyı yapan ya da yaptıranlar Büyükelçi Karlov'u öldürmediler aksine tarihe kazıdılar. Büyükelçi Andrey Karlov artık Türkiye-Rusya dostluğunun ebedi sembolü olmuştur. Türkiye ve Rusya'yı karşı karşıya getirmek isteyenler, Büyükelçi Karlov'a yenilmeye mahkumdurlar. Bu teröristlerin, bu provokatörlerin amaçlarına ulaşmalarına izin vermeyeceğiz. Acımız ne kadar büyükse kararlılığımız da o kadar güçlüdür.

Türkiye-Rusya ilişkileri her zamanki gibi güçlü, Türkiye-Rusya dostluğu her zamanki gibi kuvvetlidir. İlişkileri daha ileri ufuklara taşımak da hepimizin Büyükelçi Karlov'a borcudur. Başkentimizde hayata gözlerini yuman Büyükelçi Karlov'un bir parçası artık ebediyen Türkiye'nin kalbinde olacaktır. Huzur içinde uyu Sayın Büyükelçi, tüm sevenlerinin, dost Rus halkı ve devletinin başı sağ olsun." AA