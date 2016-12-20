Karlov: Suriye'de barış siyasi adımlarla mümkün

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen fotoğraf sergisinde, açılış konuşmasını yaptığı sırada, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Rus Büyükelçi Andrey Karlov, Türk basınındaki son röportajında Türkiye-Rusya ilişkilerine değinmişti.

Karlov, 30 Kasım'da verdiği röportajda Türkiye ve Rusya ilişkilerinin her alanda ivme kazandığına dikkati çekerek, "Her ne kadar Suriye konusuna yaklaşımları farklı olsa da iki ülke arasında ana başlık üzerinde işbirliği ve mutabakat mevcut." demişti.

İki ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla Antalya'da düzenlenen Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'nın ilişkilerde başlayan yeni dönemde ilk kez yapılacak olmasının simgesel bir anlam taşıdığını belirten Karlov, ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye ve Ukrayna'daki son durum gibi bölgesel gelişmelerin de ele alındığı toplantıya ilişkin, "Bu toplantının dışişleri bakanlıkları arasındaki işbirliğinde kilit rol oynayacağını düşünüyoruz." diye konuşmuştu.

Karlov, "Malumunuz, talihsiz uçak kazasının öncesinde ekonomik ilişkilerimiz çok büyük bir hızla gelişiyordu fakat aynı şekilde de en büyük zarar gören unsur ekonomik ilişkilerimiz oldu. Tahminlerimize göre kriz öncesindeki rakamlara ulaşabilmemiz için en az bir buçuk veya iki yıl süreye ihtiyaç var. Fakat temenni ve niyetimiz sadece eski rakamlara ulaşmak değil, ekonomik ilişkilerimize çok farklı bir boyut kazandırmak ve bunu yeni bir safhaya taşımaktır." şeklinde konuşmuştu.

Karlov, iki ülke ilişkilerinin temel istikametinin enerji sektöründe Türk Akımı projesi ve Akkuyu Nükleer Santral Projesi olduğunu söylerken, diğer işbirliği alanlarına ilişkin de şu bilgileri vermişti:

"Şu anda iki ülke arasında bir yatırım fonunun kurulması gündemde. Sadece iki ülke arasında sınırlı kalmayarak üçüncü ülkelerle de ortak hareket edilmesi konuşuluyor. Bunu her iki ülke için de güzel imkanlar doğuracak bir girişim olarak değerlendiriyoruz.

"Ortak kabine toplantısı"

İki ülke arasındaki üst düzey işbirliği konsey toplantıları bir anlamda ortak bakanlar kurulu toplantısına dönüştü. Bu toplantılarda her seferinde en az 5-6 kilit bakan bulunur. Dolayısıyla onu da ortak bir kabine toplantısı olarak değerlendirebiliriz."

Karlov, en yakın toplantının 2017'nin ilk yarısında yapılmasının planlandığını belirmişti.

Karlov, "Her ne kadar Suriye konusuna yaklaşımları farklı olsa da iki ülke arasında ana başlık üzerinde işbirliği ve mutabakat mevcut." ifadesini kullanmıştı.

"Barışın tesisinin ancak ortaklaşa adımlarla mümkün"

Mutabakatlardan ilkinin Suriye'nin toprak bütünlüğü, ikincisinin ise Suriye'de barışın tesisinin ancak siyasi adımlarla olabileceği konusunda olduğunu dile getiren Karlov, barışın tesisinin ancak ortaklaşa atılacak adımlarla mümkün olabileceğini düşündüklerini belirtti. Karlov, "Barış sürecinde tabii ki sadece Esed ve Suriye iktidarının değil, sağlıklı muhalefet olarak adlandırdığımız grupların da mutlaka dahil edilmesi gerektiği kanaatini taşıyoruz. Bu sürece katılmaya hakkı olmayan tek grup terör unsurlarıdır. Bu anlamda hem uluslararası katılımcıların ve özellikle Türkiye ve Rusya'nın bu noktada ciddi bir rol üstlenmeleri gerektiğini düşünüyoruz."

İki ülkenin savunma sanayi işbirliği çalışmalarını ve genelkurmay başkanlarının son dönemde yaptığı karşılıklı ziyaretleri değerlendiren Karlov, 11 yıl sonra yapılan bu üst düzey ziyaretleri simgesel anlamda çok önemli bulduklarını belirtmişti.

Hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye tedariki

Karlov, Türkiye'nin hava savunma sistemi için Rusya'dan teklif alacağı yönündeki haberlere ilişkin, "Şu anda hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye tedariki için herhangi bir engel görmüyoruz. Hatırlarsanız birkaç sene evvel Türkiye'nin açtığı hava savunma sistemi ihalesine biz de katıldık. Bu, komisyon toplantısında mutlaka gündeme gelecek konulardan bir tanesi." ifadesini kullanmıştı.

Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının eskisi gibi 4 buçuk milyona ulaşmasından memnuniyet duyacağını kaydeden Karlov, "Her koşulda önümüzdeki sene içinde Türkiye'yi Rusya'dan ziyaret edecek turist sayısının birkaç milyonu bulacağını tahmin ediyoruz." diye konuşmuştu.

Karlov, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde ilk gazın 2019'da bu boru hattından gelmesini temenni ettiklerini söylemişti.

Rus Büyükelçi Karlov, Akkuyu Nükleer Santrali inşaatı konusunda Rusya'nın Türkiye ile işbirliğini hiçbir zaman kesmediğinin altını çizmişti.

Rusya FETÖ ile mücadeleye 2006'da başladı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Türkiye'deki darbe girişimini de değerlendiren Karlov, Rusya'nın Gülen hareketiyle mücadele etmeye 2006 yılında başladığını ve ülkesinde FETÖ'yle ilişkisi olan okul ya da sivil toplum kuruluşu gibi tüm unsurların yıllar önce yasaklandığını söyledi. Karlov, "15 Temmuz gecesinde Rusya olarak 'Kimi destekleyelim, kime destek çıkalım' diye bir sorumuz da yoktu zaten, çünkü cevap belli. Devlet Başkanımız, Sayın Erdoğan'ı arayarak destek veren ilk dünya lideri olmuştur." ifadesini kullanmıştı. AA