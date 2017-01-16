  • 16 OCAK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.767
    EURO 3.991
  • BIST 81617.54
    ALTIN 145.642
Buradasınız : » » Karlov suikastçısı kimsesizler mezarlığına gömüldü

Karlov suikastçısı kimsesizler mezarlığına gömüldü

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının faili Mevlüt Mert Altıntaş'ın cenazesi kimsesizler mezarlığına gömüldü.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Karlov suikastçısı kimsesizler mezarlığına gömüldü

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının faili Mevlüt Mert Altıntaş'ın cenazesi kimsesizler mezarlığına gömüldü.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde 19 Aralık 2016 Pazartesi akşamı Karlov'a suikast düzenledikten sonra emniyet güçlerince öldürülen Altıntaş'ın cenazesi, ailesi tarafından yasal süre dolmasına rağmen teslim alınmayınca geçen hafta Adli Tıp Kurumu yetkililerince belediye ekiplerine teslim edildi.

Ekipler, cenazeyi 13 Ocak Cuma günü kimsesizler mezarlığına gömdü.

Etiketler: karlov suikasti, andrey karlov
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER