  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Karlov soruşturmasında yeni gelişme

Büyükelçi Andrey Karlov'un, silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, saldırganla telefon irtibatı olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

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Karlov soruşturmasında yeni gelişme

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, saldırgan Mevlüt Mert Altınbaş ile telefon irtibatı olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'nın talimatıyla, Altınbaş ile telefon irtibatı tespit edilen E.B'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında halen 2'si polis memuru 3 kişi tutuklu bulunuyor.

Etiketler: soruşturma, gözaltı, Büyükelçi Andrey Karlov
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