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Buradasınız : » » Karlov cinayetiyle ilgili serginin organizatörüne tutuklama

Karlov cinayetiyle ilgili serginin organizatörüne tutuklama

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin soruşturmada, maktulün suikasta uğradığı serginin organizatörü Mustafa Timur Özkan tutuklandı.

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Karlov cinayetiyle ilgili serginin organizatörüne tutuklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Özkan, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyede soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Özkan, "tasarlayarak adam öldürmeye iştirak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği, Özkan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Rusya fotoğraflarının yer aldığı serginin organizatörlüğünü yapan Özkan, 11 Ocak'ta gözaltına alınmış ve savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş'ın da bulunduğu 3'ü polis 4 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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