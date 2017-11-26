Karla mücadelede 7/24 kameralı takip

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı açıklamada, karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vatandaşların yolda kalmasını engellemek amacıyla KGM bünyesinde Karla Mücadele Merkezi kurulduğunu belirten Arslan, kapalı yol durumu ve karla mücadele çalışmalarının burada 8 monitör üzerinden "online" haritalarla takip edildiğini, 3G aracılığıyla da kameralı araçlardan görüntüler alındığını söyledi.

Arslan, ülke genelindeki 67 bin 599 kilometre yolda, 7 gün 24 saat trafik takibi yapıldığını kaydetti.

Karla mücadele kapsamında bu yıl yaklaşık 9 bin 700 personelin görev yapacağını ifade eden Arslan, 7 bin iş makinesinden 3 bininin üzerinde araç takip sisteminin, 250'sinde de kameranın bulunduğuna dikkati çekti.

"Alo 159 hattı 7/24 ücretsiz hizmet veriyor"

Merkezden Türkiye'nin tüm yol ağının takip edildiğini, bölge müdürlüklerinin ise kendi sınırlarındaki çalışmaları ve yolların durumunu izleyebildiklerini anlatan Arslan, "Araç takip sistemi sayesinde iş makinelerinin karla mücadele çalışmalarında herhangi bir arızayla karşılaşmaları durumunda hemen müdahalede bulunarak, takviye ekip gönderilmesini sağlıyoruz." dedi.

Arslan, geçen kış sürücülerin mevsim şartlarına uygun hareket etmemesinin yolların kapanmasında ve mağduriyet yaşanmasında etkili olduğunu vurgulayarak, bu yıl aynı sıkıntıların yaşanmaması için sürücüleri uyardı.

Bakan Arslan, Alo 159 hattının 7 gün 24 saat hizmette olduğunun altını çizdi.

"Havalimanları da kışa hazır"

Havalimanlarındaki karla mücadele hizmetlerinin de 259 ileri teknoloji donanımlı özel maksatlı araçla gerçekleştirildiğini ifade eden Arslan, eğitimli ve deneyimli toplam 500 personelin buralarda görev yapacağını söyledi.

Arslan, 284 aracın yanı sıra bin 33 ton buz önleyici/çözücü sıvı malzemenin hazır tutulduğunu, bin 500 ton sıvı malzemenin de ihalesinin yapıldığını ve aralıkta teslim alınarak havalimanlarına gönderileceğini ifade etti.

Avrupa'nın en yoğun uçuş noktalarından Atatürk Havalimanı'nda da karla mücadele için gerekli önlemleri aldıklarını anlatan Arslan, burada 31 adet ileri teknoloji ürünü özel maksatlı araç ve 104 personelin hizmet vereceğini belirtti.

Kaynak: AA