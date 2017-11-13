  • 13 KASIM 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » 'Kardeşlerimizin acısını yürekten paylaşıyorum'

'Kardeşlerimizin acısını yürekten paylaşıyorum'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Irak-İran sınırındaki depreme ilişkin, "Diyanet İşleri olarak, böyle bir afete maruz kalan kardeşlerimizin acısını yürekten paylaşıyorum' dedi.

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Kardeşlerimizin acısını yürekten paylaşıyorum

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Irak-İran sınırındaki deprem dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Hayatını kaybedenlere Cenabı Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, dost ve kardeş İran ve Irak halkına başsağlığı dileyen Erbaş, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, böyle elim bir afete maruz kalan kardeşlerimizin acısını yürekten paylaşıyor, kendilerine sabır ve metanet diliyorum. Kardeşlerimizin yanında ve her türlü yardıma hazır olduğumuzu ifade ediyor, bir daha böyle acılar yaşanmamasını Rabb'imizden niyaz ediyorum."

AA

Etiketler: diyanet işleri başkanı erbaş, ali erbaş, ırak-iran sınırındaki deprem
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