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Buradasınız : » » Kardak Krizi'nin 21. yıl dönümü

Kardak Krizi'nin 21. yıl dönümü

Kardak Krizinin 21. yılı dolayısıyla, Türk ve Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Kardak Kayalıklarına yakın bir bölgede devriye görevi yapıyor.

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Kardak Krizinin 21. yıl dönümü

Kardak Krizinin 21. yılı dolayısıyla, Türk ve Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Kardak Kayalıklarına yakın bir bölgede devriye görevi yapıyor.

30 Ocak 1996 yılında yaşanan Kardak krizinin ardından 21 yıl geçti. Olayın yıl dönümü nedeniyle Bodrum'a 3,8 mil uzaklıktaki bölgede ekipler güvenlik tedbirleri aldı.

Öğle saatlerinden itibaren Deniz Kuvvetlerine bağlı P1208 No'lu Türk savaş gemisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 bot, Kardak Kayalıklarına yakın bir bölgede beklemeye başladı.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Turgutreis ve Gümüşlük açıklarında bulunan adaların etrafında sık sık devriye icra etti. Öğle saatlerinden itibaren karşılıklı bekleyişlerini sürdüren her iki ülkenin botları arasında akşam saatlerinde hareketlilik yaşandı.

Yunan Sahil Güvenlik botlarının bölgeye yaklaşması üzerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri duruma müdahale etti. Yaklaşık 10 dakika süren müdahale, saniye saniye görüntülendi.

Etiketler: Kardak Krizi, 21. yılı, Türk, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, kardak kayalıkları
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