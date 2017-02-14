Kardak devriyesi 'fırtına' nedeniyle 3 gündür yapılamıyor

Türk Sahil Güvenlik güçleri, Kardak krizinin 21'inci yılında, Türk karasularını ihlal eden Yunan güçlerini önleme devriyesi, denizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle üç gündür yapılmıyor.

Bodrum ilçesine 3,8 mil mesafedeki Kardak kayalıklarında 13 gündür devam eden önleme çalışmaları, olumsuz hava koşulları yüzünden üç gündür durdu.

Bölgede 24 saat esasına göre devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botları, kuzeyden etkisini devam ettiren fırtına nedeniyle Bodrum, Turgutreis ve Yalıkavak'taki marinalarda havanın yeniden düzelmesini bekliyor.

Yasa dışı geçişi engellemek ve yaşanabilecek olumsuzluklara müdahale edebilmek için Turgutreis açıklarındaki Çatalada önlerinde bekleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri geminin de yine fırtına yüzünden görev yerinde olmadığı gözlendi.

Bu arada Turgutreis açıklarında seyreden bazı kuru yük gemilerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle Kardak kayalıkları arkasından düşük hızla seyrettiği görüldü. AA