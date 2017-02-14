  • 14 ŞUBAT 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.665
    EURO 3.878
  • BIST 88082.21
    ALTIN 144.303
Buradasınız : » » Kardak devriyesi 'fırtına' nedeniyle 3 gündür yapılamıyor

Kardak devriyesi 'fırtına' nedeniyle 3 gündür yapılamıyor

Türk Sahil Güvenlik güçleri, Kardak krizinin 21'inci yılında, Türk karasularını ihlal eden Yunan güçlerini önleme devriyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle üç gündür yapılamıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kardak devriyesi fırtına nedeniyle 3 gündür yapılamıyor

Türk Sahil Güvenlik güçleri, Kardak krizinin 21'inci yılında, Türk karasularını ihlal eden Yunan güçlerini önleme devriyesi, denizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle üç gündür yapılmıyor.

Bodrum ilçesine 3,8 mil mesafedeki Kardak kayalıklarında 13 gündür devam eden önleme çalışmaları, olumsuz hava koşulları yüzünden üç gündür durdu.

Bölgede 24 saat esasına göre devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botları, kuzeyden etkisini devam ettiren fırtına nedeniyle Bodrum, Turgutreis ve Yalıkavak'taki marinalarda havanın yeniden düzelmesini bekliyor.

Yasa dışı geçişi engellemek ve yaşanabilecek olumsuzluklara müdahale edebilmek için Turgutreis açıklarındaki Çatalada önlerinde bekleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri geminin de yine fırtına yüzünden görev yerinde olmadığı gözlendi.

Bu arada Turgutreis açıklarında seyreden bazı kuru yük gemilerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle Kardak kayalıkları arkasından düşük hızla seyrettiği görüldü. AA

Etiketler: Kardak Krizi, Türk Sahil Güvenlik güçleri, olumsuz hava koşulları, bodrum
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER