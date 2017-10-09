'Karayolu taşımacılığında bürokrasi azalacak'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, gazetecilere Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taslağı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karayolu taşımacılığının disipline edilmesi, sektörde yer alanların belli mevzuatlara uygun hareket etmesi ve atıl kapasite oluşmaması için önemli yasal düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Arslan, bu kapsamda atılan adımları anlattı.

Sektörün disipline edilmesi adına ciddi mesafeler alındığını bildiren Arslan, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde birtakım kolaylıklar sağlayacak çalışma başlattıklarını dile getirdi.

Arslan, söz konusu çalışmanın 6 ay sürdüğünü belirterek, bu süreçte ilgili bakanlık, kurum, kuruluş ve sektör temsilcilerinin görüşlerini aldıklarını ve bunun üzerinde müzakereler yaptıklarını anlattı.

Söz konusu düzenlemeyle belge verme şartlarını hafiflettiklerini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Belge ücretlerinde yüzde 50’ye yakın indirim sağlamış olacağız bu çok önemli. Belge iptalini gerektiren 13 husus vardı bunları sadeleştirip üçe düşürüyoruz. Yine belge düzenlemelerinde bürokrasiyi azaltıyoruz ve ayrıca bu süreçlerde notere gitme şartlarını ortadan kaldırıyoruz. Kişi e-devlet üzerinden işlemini yapıyorsa, otomatik olarak sorumluluğunu alıyorsa onu ayrıca notere göndermeye, memurun karşısına getirmeye gerek yok. E-devlet üzerinden de çok daha fazla hizmet alarak, kişilerin bulunduğu yerde internet üzerinden işlem yapabilmelerini sağlayacak çok önemli bir çalışma yapıyoruz."

Engelli indiriminde artış

Çalışmayla engellilere yönelik uygulanan indirimin de artırıldığı bilgisini veren Arslan, "Bu yönetmelikle birlikte engellilere uygulanan indirim miktarını yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkarmış olacağız bu önemli." dedi.

Yönetmelik çalışmasıyla sektörün rahatlayacağının altını çizen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bence biz bu yönetmelik çalışmasıyla sektörü epeyce rahatlatacağız ama bir şartla, sektördeki disiplini elden bırakmadan, atıl kapasite oluşturmadan. Muhatapların hayatını, işlemlerini kolaylaştıracak, ücretlerini düşürecek çok daha önemlisi e-devlet uygulamasıyla ilgili ülke olarak çok önemli mesafe kat ettik. Bu sektörün de e-devlet uygulamalarından daha fazla yararlanmasını sağlayacak bir düzenleme yapmış olacağız, bunu bir yasal altyapıya kavuşturmuş olacağız."