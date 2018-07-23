Karayolları Genel Müdürü belli oldu

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararınca Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal görevden alınırken, yerine Abdulkadir Uraloğlu getirildi.
Uraloğlu, KGM İzmir Bölge Müdürü olarak görev yapıyordu.
Kaynak: AA
Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal'ın yerine Abdulkadir Uraloğlu atandı.
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararınca Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal görevden alınırken, yerine Abdulkadir Uraloğlu getirildi.
Uraloğlu, KGM İzmir Bölge Müdürü olarak görev yapıyordu.
Kaynak: AA