'Karar hukuka değil teröre destektir, kabul edilemez'

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, FETÖ'den tutuklu eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin Başkanı Murat Arslan'a Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü verdi.

Alınan kararı kınayan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Demokrasi ve insan hakları idealine ihanettir, kabul edilemez" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İnsan Hakları Ödülü'nün, FETÖ terör örgütü üyeliğinden yargılanan Murat Arslan'a verilmesinin yanlış ve kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğünün koruyucusu olduğunu hatırlattı.

Bozdağ, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin bu kararı, AB değerlerinin AKPM’ce inkarıdır. Yargılaması süren bir terör zanlısını insan hakları savunucusu gibi göstermek, demokrasi ve insan hakları idealine ihanettir. Bu,insan hakları, demokrasi ve hukuka değil teröre destektir" dedi. TRTHABER