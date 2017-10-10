  • 10 EKIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 15º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.686
    EURO 4.348
  • BIST 102633.21
    ALTIN 152.948
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'Karar hukuka değil teröre destektir, kabul edilemez'

'Karar hukuka değil teröre destektir, kabul edilemez'

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, FETÖ'den tutuklu eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin Başkanı Arslan'a ödül veren Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ni kınadı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Karar hukuka değil teröre destektir, kabul edilemez

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, FETÖ'den tutuklu eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin Başkanı Murat Arslan'a Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü verdi.

Alınan kararı kınayan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ,  "Demokrasi ve insan hakları idealine ihanettir, kabul edilemez" dedi. 

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İnsan Hakları Ödülü'nün, FETÖ terör örgütü üyeliğinden yargılanan Murat Arslan'a verilmesinin yanlış ve kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğünün koruyucusu olduğunu hatırlattı.

Bozdağ, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin bu kararı, AB değerlerinin AKPM’ce inkarıdır. Yargılaması süren bir terör zanlısını insan hakları savunucusu gibi göstermek, demokrasi ve insan hakları idealine ihanettir. Bu,insan hakları, demokrasi ve hukuka değil teröre destektir" dedi. TRTHABER

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER