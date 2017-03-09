'Karanlığa alkış tutan odaklar, 16 Nisan'da tamamen kaybedecek'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin siyasi ve toplumsal tansiyonunun normal sınırlara henüz inmediğini ifade eden Bahçeli, halen "kanama riski ve felç ihtimalinin" olabileceğini belirtti.

Bahçeli, "Karışıklıktan nemalanmaya çalışan, huzurumuza kaynak yapan, kendilerini gizleyip meydanı taşa tutan ilkesiz ve çıkarcılara da sık rastlanıyor. Ümitle bekledikleri kaos için el ovuşturan, kavga çıkması için el sallayan, karanlığa alkış tutan odaklar, 16 Nisan'da tamamen kaybedecekler. Bir tohumu düşünün, güneşe ulaşmak için yolundaki taşları nasıl da iter, üzerindeki taşları nasıl da geçer. İşte 16 Nisan'a böyle ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Yüksek bir ülküye bağlanmanın manevi mükafatının eşsiz olduğuna dikkati çeken Bahçeli, bunu ancak davasında erimiş, yüreğiyle mücadele etmiş üstün şahsiyetlerin bileceğini kaydetti.

Engel olmadığı takdirde, yürünen yolun kişiyi hiçbir yere götürmeyeceğini belirten Bahçeli, ancak engellerin çokluğunun da normal olmadığına dikkati çekti.

Bahçeli, usta kaptanlara her fırsatta "büyük fırtınaları nasıl atlattıklarının" sorulması gerektiğini, her bir fırtınanın ibret, ders ve tecrübe olduğunu vurguladı.

"MHP'yi kara gösterme çabası, insanlıkla bağdaşmaz"

Fazlasıyla tecrübelerinin bulunduğunu, hiç kimseden alacak, görecek ve öğrenecek bir şeylerinin olmadığını ifade eden Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bakıyorlar dam karla örtülü, sanıyorlar içeri gam yüklü. Ama yanılıyorlar, kesin yanlışa düşüyorlar. Ne aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz. Kovanı patlamış arı gibi uçuşup etrafta vızıldayanların sürekli MHP'yi karalama, kara gösterme çabası bir defa insanlıkla bağdaşmaz. Davamız, ucuz değildir, siyasi uyuşma ve uydulaşmanın son evresinde bulunan çapsızların mütecaviz tertiplerine karşı sahipsiz hiç değildir. Birisi dümenden kürsüye saldırtır, birisi ışıkları söndürtür, diğerleri küçücük salonu sabote ettirir. Her yer oyun, her yer tiyatro. Dedim ya, ülkücü yaparsa yarım bırakmaz. Yine aynı görüşteyim, yine aynı noktadayım. Uyarıyorum, sabırları zorlamanın sonu iyi değildir.

Partimizle uzaktan yakından ilgisi, ilişkisi, bağı, bağlantısı olmayan kişilerin, ayağımıza dolaşıp tahrike yeltenmeleri kalleş bir kumpastır. Kimin ne düşüncesi varsa, kim neyi, nerede, nasıl savunacaksa kanuni sınırlar dahilinde yapabilecektir. Ancak bunlar MHP'den uzak durmalıdır. Yüzsüzlüğün alemi yoktur. Utanmazlığa sığınıp fitne dümenini çevirmenin, rezilce yol almanın maliyeti çoktur, mazereti de zaten yoktur." AA