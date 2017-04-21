Karadeniz'e kıyıdaş ülkeler iş birliği için toplanacak

Genelkurmay Başkanlığından, Karadeniz'de Güven ve Güvenlik Artırıcı Önlemler (KGGAÖ) Belgesi kapsamında düzenlenecek denizcilik alanında iş birliği seminerine ilişkin bilgi verildi.

Seminerin, 24-25 Nisan'da İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Deniz Müzesi Komutanlığında düzenleneceği bildirildi.

Karadeniz'de bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanmasına, iyi komşuluk ilişkilerinin kuvvetlendirilmesine katkı sağlayan önemli bir mekanizma olarak öne çıkan "KGGAÖ Belgesi"nin, sahildar ülkeler arasında barışın, güvenliğin ve iş birliğinin güçlendirilmesini hedeflediği belirtildi.

Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü KGGAÖ inisiyatifinin, 15'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek seminere, Karadeniz'e kıyıdaş Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna temsilcileriyle Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından katılım sağlanacağı kaydedildi. AA