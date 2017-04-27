Karadeniz'de iki gemi çarpıştı

Karadeniz açıklarında Rus Savaş Gemisi Yamal, saat 11.55'te TOGO bayraklı canlı hayvan taşıyan bir gemi ile çarpıştı.

Canlı hayvan taşıyan gemi çarpışmanın ardından battı. "Ağır kayıp" uyarısı verildi.

Kıyı emniyetine bağlı kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Rus askeri gemisinden 78 kişi tahliye edildi. Kayıp 15 Rus askeri aranıyor.

Başbakan Yıldırım, Medvedev'i aradı

Başbakan Yıldırım, Rusya Başbakanı Medvedev ile telefon görüşmesinde, İstanbul Boğazı açıklarında Rus askeri gemisi ile canlı hayvan taşıyan bir geminin çarpışması sonucu yaşanan kaza nedeniyle üzüntülerini dile getirdi.

