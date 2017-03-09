  • 09 MART 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Karadeniz'de 'Ejder Timi' teröristlere göz açtırmıyor

Karadeniz'de 'Ejder Timi' teröristlere göz açtırmıyor

Karadeniz kırsalında PKK'lı teröristlerin bahar üslenmesini önlemek amacıyla, özel harekat polislerinden oluşan "Ejder Timi"nin operasyonları sürüyor.

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Karadenizde Ejder Timi teröristlere göz açtırmıyor

Karadeniz kırsalında PKK'lı teröristlerin bahar üslenmesini önlemek amacıyla, Ordu'nun 2 bin rakımlı yaylalarında özel harekat polislerinden oluşan "Ejder Timi"nin operasyonları sürüyor.

Gölköy ve Mesudiye kırsalında geçen yıl PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu'nda yer alan 7 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından, bölgedeki arazi arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

PKK'nın Karadeniz'de bahar üslenmesini önlemek için Ordu, Giresun, Tokat ve Sivas'ta güvenlik güçlerince koordineli operasyonlar yapılıyor.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli "Ejder Timi" de kentin 2 bin rakımlı yaylalarında çeşitli yerlere konuşlandırıldı.

Zırhlı araçların kullanıldığı operasyonlarda, özel harekat polislerinin, insansız hava araçlarıyla da arazi taraması yaptıkları öğrenildi.  

Etiketler: PKK, ordu, özel harekat polisleri, Ejder Timi
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