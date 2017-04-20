Kara Kuvvetlerindeki olaylara ilişkin iddianame kabul edildi

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki olaylara ilişkin eski korgeneral ve Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı Yıldırım Güvenç ile eski tuğgeneral Kara Kuvvetleri Kuvvet Geliştirme Daire Başkanı Erhan Caha'nın da bulunduğu 150 kişi hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Mahkeme, iddianamenin kabul kararının ardından duruşmaya hazırlık tutanağını tamamladı. Buna göre yargılama, 6 Temmuz 2017'de başlayacak ve hafta sonları dışında 28 Temmuz'a kadar her gün devam edecek.

Tutuklu sanıkların tutuklulukları devam ederken, sanıklardan Bahtiyar Kılıçaslan, Suat Yercel, Yavuz Sezer, Nuh Altınsoy, Ramazan Atsan, Osman Karaköse, Fatih Sarıkır, Uğur Karaca, Ali Kahya, Muhammed Hakan Sanön, Yılmaz Akış ve Fatih Özden hakkında yakalama emri çıkarılacak.

Suçtan doğrudan doğruya zarar görme ihtimaline binaen iddianame ve duruşma günü, TBMM, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığına tebliğ edilecek.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına müzekkere yazılarak, Temmuz 2016'daki nöbet çizelgesi istenecek, bu çizelgenin ve varsa değişikliklerin kim tarafından yapıldığı sorulacak. Ayrıca komutanlıktan, 15 Temmuz 2016'da planlı tatbikat olup olmadığının bildirilmesi de istenecek.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden de sanıkların ByLock kullanıp kullanmadığı sorulacak. Kullanmışlarsa kiminle hangi tarihte, ne kadar süre konuştuğu ve içeriği talep edilecek.