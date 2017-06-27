  • 27 HAZIRAN 2017, SALI

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Buradasınız : » » 'Kara Kuvvetleri Komutanlığı, özveriyle çalışmalarını sürdürmekte'

'Kara Kuvvetleri Komutanlığı, özveriyle çalışmalarını sürdürmekte'

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Kara Kuvvetlerimiz, yüce milletimizin emrinde cesaret, kararlılık ve özveriyle çalışmalarını sürdürmekte." dedi.

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Kara Kuvvetleri Komutanlığı, özveriyle çalışmalarını sürdürmekte

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Milli imkanlar kullanılarak geliştirilmekte olan modern silah sistemleri ile gücüne güç katan Kara Kuvvetlerimiz, yüce milletimizin emrinde cesaret, kararlılık ve özveriyle çalışmalarını sürdürmekte ve geleceğe emin adımlarla yürümektedir." ifadesini kullandı.

Işık, Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'a kutlama mesajı gönderdi.

Mesajında, köklü bir maziye sahip Kara Kuvvetleri Komutanlığının, kutsal vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliğinin teminatı olduğunu belirten Işık, Çolak ve tüm komutanlık personelini kutladığını bildirdi.

Yaşanan siyasi ve askeri gelişmelerin yarattığı belirsizlik ve risk ortamında Kara Kuvvetleri Komutanlığının, bölgesinde güç ve denge unsuru olduğunu kanıtladığını ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Milli imkanlar kullanılarak geliştirilmekte olan modern silah sistemleri ile gücüne güç katan Kara Kuvvetlerimiz, yüce milletimizin emrinde cesaret, kararlılık ve özveriyle çalışmalarını sürdürmekte ve geleceğe emin adımlarla yürümektedir. 2226'ncı kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, bu kutsal vatan topraklarını bize emanet eden devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Kara Kuvvetleri Komutanlığının fedakarlıkla çalışan tüm personelini en içten duygularımla tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum."

Etiketler: Milli Savunma Bakanı Fikri Işık
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