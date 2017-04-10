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Kara Kuvvetleri iddianamesi tamamlandı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki olaylara ilişkin 150 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

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Kara Kuvvetleri iddianamesi tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki olaylara ilişkin aralarında eski Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı Korgeneral Güvenç ile tuğgeneraller Caha, Boduroğlu, Çağlar, Soyraç, Nuhoğlu ve Tamer'in de bulunduğu 150 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede tüm şüpheliler için "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. AA

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