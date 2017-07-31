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Kara Havacılık Komutanlığındaki darbe girişimi davası başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan dava, görülmeye başlandı.

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Kara Havacılık Komutanlığındaki darbe girişimi davası başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince başlandı.

Sincan Ceza ve İnfaz Kurumlarındaki duruşma salonunda görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık avukatları, müştekiler ve avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanıkların kimlik tespitinin ardından iddianame özetini okudu. İddianame özetinden sonra sanıkların savunmaları alınmaya başlanacak.

Davanın duruşmalarına, 25 Ağustos'a kadar hafta sonları dışında her gün devam edilecek.

Bu arada, sanık yakınlarının duruşma salonuna girişi sırasında, bazı sanıkların yakınlarına el sallaması üzerine, müştekiler sanık ve yakınlarına tepki gösterdi.

Etiketler: fetö, PDY, 15 temmuz, FETÖ operasyonu, kara havacılık, darbe girişimi
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